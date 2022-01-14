بطولة اندية العراق لالعاب القوى: الشرطة يتوج بلقب للرجال ودجلة للنساء

شفق نيوز/ اختتمت على ملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد اليوم الجمعة، بطولة اندية العراق لالعاب القوى لفئات الرجال والنساء والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

وقال الامين المالي لاتحاد العاب القوى زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشاركة شملت كل الاندية العراقية والتي وصلت الى 75 نادياً، أما عدد اللاعبين واللاعبات فقد وصل إلى 426 لاعبا ولاعبة".

وأضاف جواد؛ أن "النتائج الفرقية لفئة الرجال أسفرت عن تتويج نادي الشرطة بالمركز الأول وحل نادي الجيش ثانيا ونادي الميناء ثالثا".

وتابع ان "في فئة النساء توج نادي دجلة الجامعة اولا وحل نادي البيشمركة ثانياً ونادي الجنسية بالمركز الثالث، وفي فئة الشباب توج نادي الحلة اولاً وحل نادي الجيش ثانياً ثم نادي الميناء ثالثاً، وفي فئة الشابات توج نادي فتاة نينوى اولا وحل نادي نفط ميسان ثانيا، وفي فئة الناشئين توج نادي الحلة اولا ونادي جنوب الموصل ثانيا ونادي عين تمر ثالثاً، وفي فئة الناشئات نادي غاز الشمال اولا ونادي السلام ثانياً".

واشار الى ان "البطولة تعد الاولى ضمن منهاج الاتحاد العراقي لألعاب القوى للعام 2022".