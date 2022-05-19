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بطولة الأندية الآسيوية بالكرة الطائرة.. صراع عراقي على "ذيل القائمة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-19T11:48:03+0000
بطولة الأندية الآسيوية بالكرة الطائرة.. صراع عراقي على "ذيل القائمة"

شفق نيوز/ خسر فريق نادي غاز الجنوب العراقي امام فريق نادي الريان القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، 25-17 ، 25-13 ، 25 -18، وذلك ضمن مباريات ترتيب الفرق لبطولة الاندية الاسيوية.

وسيلعب غاز الجنوب العراقي مع فريق نادي اربيل العراقي لتحديد المركزين السابع والثامن.

ووصف مراقبون رياضيون مشاركة العراق المتمثلة بناديي اربيل وغاز الجنوب بـ"غير الجيدة" وذلك بعد تذيل ترتيب الفرق الاسيوية المشاركة في بطولة الاندية الاسيوية.

وفي نفس سياق البطولة والمشاركة العراقية؛ سمت اللجنة المنظمة الحكم الدولي العراقي هشام بكر حكماً ثانياً لمباراة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بين بيكان الإيراني وتاراز الكازاخستاني.

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