بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة.. نفط مصافي الشمال العراقي يخفق في الوصول للنهائي

شفق نيوز / خسر فريق مصافي الشمال العراقي، اليوم الاثنين، بصعوبة أمام نظيره النصر البحريني في الدور ربع النهائي للبطولة العربية 41 المقامة منافساتها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وتمكن فريق النصر البحريني من حسم النتيجة بثلاثة أشواط لأثنين، وكانت نتيجة الاشواط كالتالي، 25-21 ، 23-25 ، 25-23 ، 22-25 ، 15-17.

وكان ممثل العراق تأهل للمرحلة الثانية بعد فوزه في آخر مبارياته السبت الماضي على فريق نادي بني ياس الإماراتي في بطولة الاندية العربية بالكرة الطائرة، وكانت نتيجة الاشواط كالتالي، 25-22 25-27 25-19 25-23.

وفاز الفريق العراقي يوم الجمعة الماضي على فريق خيبل اليمني، بثلاثة أشواط لواحد.