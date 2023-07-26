بطولة الأندية العربية الأبطال.. الشرطة يرفع راية التحدي أمام الصفقاسي التونسي

شفق نيوز/ يستهل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم، مشواره في بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بلقاء فريق الصفاقسي التونسي في الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وقال المدير الإعلامي لنادي الشرطة، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الشرطة سيُنهى آخر تدريباته التحضيرية اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهته الأولى أمام الصفاقسي التونسي يوم غد الخميس".

وأكد، أن "الجهاز الفني ركز خلال الوحدات التدريبية على تطبيق الخطط التي سيواجه من خلالها منافسه الصفاقسي غدا الخميس"، مبينا أن "الفريق مستعد للقاء يوم غد ويتمتع بروح معنوية عالية وسيدخل اللقاء بشعار الفوز".

وأضاف أن "الجهاز الفني عرض محاضرات فيديوية سبقت آخر وحدة تدريبية أجراها الفريق يوم أمس وعرض من خلالها للاعبين عدداً من المباريات للفريق المنافس الأخيرة في الدوري التونسي والدور التأهيلي للبطولة العربية التي جمعته بفريق الهلال السوداني".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد مؤتمرين يسبقان لقاء يوم غد، في المركز الإعلامي لمدينة الملك فهد بعد ظهر اليوم، الأول صحفي لمدربي المجموعة، ويحضره المدير الفني لفريق الشرطة أحمد صلاح، وكابتن الفريق أحمد باسل، والآخر فني خاص بالأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بلقاء الفريقين غداً".