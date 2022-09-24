بطولة الأردن.. المنتخب العراقي يستعد لمواجهة سوريا بـ"وحدتين تدريبيتين" (صور)

شفق نيوز/ اجرى المنتخبُ العراقي لكرة القدم اليوم السبت، وحدتين تدريبيتين (صباحيّة، مسائيّة)، وجاءت تدريباتُ الصباح ( 09:00) في قاعةِ الجيم الخاصة بمكانِ إقامةِ المنتخباتِ المشاركةِ في فندقِ ريجنسي في العاصمةِ عمان، واشتركَ فيها (12) لاعباً وبإشراف مدربِ اللياقة البدنيّة إسماعيل سليم، واقتصرت على تدريباتِ القوة للاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهةِ عمان، أمس الجمعة، إضافةً إلى الذين اشتركوا بدلاءً في الشوطِ الثاني، وهم كلٌ من دلوفان مهدي ، حسن أحمد، زيد تحسين، عباس محمود، حمزة عدنان، ريوان أمين ، محمد علي عبود، أحمد عبد الحسين، شهاب رزاق، شيركو كريم، آسو رستم، هيران أحمد.

بينما جاءت التدريباتُ المسائية (20:00) التي حضرها رئيسُ الوفد النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، واحتضنها ملعبُ عمَّان وشاركَ فيها جميع اللاعبين الـ 23 ، وتم تقسيمهم وفق دقائق مشاركتهم في مباراةِ الأمس، وتوزعت المهام بينهم من قبل الجهاز الفنيّ، حيث مارسَ الذين خاضوا لقاء عُمان تمارينَ الاستشفاء، سبقتها تمارين ترويحيّة بكرات (السويس بول) والركبي من خلال أجواءٍ تنافسيةٍ ضمن مجموعتين.

وأشارَ مدرب اللياقة البدنيّة، إسماعيل سليم، إلى: إن الجانبَ البدني كان في تصاعدٍ مستمر، حيث كانت المسافةُ المقطوعة لثلاثة لاعبين أكثر من عشرة كيلومترات في دقائق المباراةِ التسعين وثلاثة آخرين قطعوا مسافة أكثر من تسعة كيلو مترات.

وجاءت تدريباتُ بقية اللاعبين مكثفةً تخللها الوقوف على الجوانب التكتيكيّة وتطبيق الجُمل الفنيّة من خلال التدريبِ في نصف ملعبٍ، ثم تلتها تمارين خططيّة في الثلث الأخير من جزءِ الملعب .

وأوضحَ النائب الأول لرئيسِ اتحاد الكرة علي جبار: إنه من خلال مباراةِ عمان والمشاركةِ في البطولة كسبنا وجوهاً جديدةً واعدةً من خلال ما قدموه في المباراةِ، ونتأمل مع زجِ دماء شبابيةٍ جديدة في المباراةِ المقبلة ضد سوريا قد نكون توصلنا إلى وضعِ أول الخطوات الصحيحةِ لبناءِ منتخبٍ واعد.

بينما أكدَ مدرب المنتخب الوطنيّ، راضي شنيشل: إن المشاركةَ في مبارياتِ الفيفا دي وفق نظام البطولةِ كانت مفيدةً، وسنعملُ على إشراكِ بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراةِ الأولى من أجل منح الفرصةِ للجميع، ومنهم عباس محمد و ريوان أمين.

معتبراً: إن أداء بعض اللاعبين في مواجهةِ عمان كان جيداً بالرغم من شعوري أن لديهم الكثير ليقدموا مستوياتٍ أفضل لكني متفهمٌ لوضع المبارياتِ الدوليّة، وخصوصاً عندما تكون هي الأولى للاعب.

من جهته، بيّنَ قلب دفاع المنتخب العراقي مناف يونس: إن نتيجة المباراة أعدها ايجابيةً خصوصاً مع مشاركةِ لاعبين جدد للمرةِ الأولى، وإن مسألة خسارة المباراة بركلاتِ الترجيح لم نكن موفقين فيها، لكننا نشعرُ أننا قدمنا أداءً جيداً وطبقنا واجباتَ الجهاز الفني، ونطمح للفوز في المباراةِ ضد سوريا، وأن يرافقها أداءٌ طيب.

وفي تطوراتٍ عاجلةٍ، فقد قررت اللجنةُ المنظمة لبطولةِ الأردن الرباعيّة نقلَ المباراتين المقبلتين من ملعبِ الملك عبد الله الثاني إلى ملعبِ عمان، وفي التوقيتاتِ السابقة نفسها، حيث يلعبُ المنتخب العراقي أمام نظيره السوري في الساعةِ السادسة (18:00) في السادس والعشرين من الشهر الحالي بعد غد الاثنين، بينما يلعب المنتخبان الأردني والعماني عند الساعة التاسعة مساءً (21:00) في اليوم نفسه.