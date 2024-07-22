بطولة المناطق لكرة السلة للشباب تنطلق يوم الجمعة المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة انطلاق بطولة 3x3 للشباب يوم الجمعة الموافق 26 تموز الحالي.

وقال المنسق الاعلامي عهد فالح لوكالة شفق نيوز؛ ان "مباريات اندية بغداد، ستقام في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد عند الساعة الخامسة عصراً".

واضاف ان "مباريات الفرات الاوسط تقام في محافظة بابل"، مشيرا إلى أن "كركوك ستستضيف مباريات المنطقة الوسطى".

ولفت إلى أن أربيل ستستضيف مباريات المنطقة الشمالية، مبينا ان المشاركين في الإقليم يجرون اتصالهم بمشرف البطولة بلال مولود.

وبين انه الاندية التي ترغب المشاركة من بغداد فسيكون اتصالها بمشرف البطولة سدير محمد، بينما الراغبين المشاركة من الفرات الاوسط تكون اتصالاتهم بمشرف البطولة محمد صالح.