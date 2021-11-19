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بطولة القفز بالماء للسباحة.. الجيش أولاً للمتقدمين والجنسية للشباب والحشد للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-19T19:46:00+0000
بطولة القفز بالماء للسباحة.. الجيش أولاً للمتقدمين والجنسية للشباب والحشد للناشئين

شفق نيوز/ اقام الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية، اليوم الجمعة، بطولة اندية العراق بالقفز الى الماء على مسبح الشعب الاولمبي المغلق.

وشارك في البطولة 15 نادياً وثلاثين لاعباً من مختلف محافظات العراق ولفئات المتقدمين والشباب والناشئين.

وقد اسفرت نتائج البطولة لفئة المتقدمين عن فوز نادي الجيش بالمركز الاول ونادي الجنسية بالمركز الثاني فيما حل نادي السلام بالمركز الثالث.

وتوج فريق نادي الجنسية بالمركز الاول في منافسات فئة الشباب تلاه نادي دجلة الجامعة بالمركز الثاني ونادي الاعظمية ثالثا.

فيما احتل نادي الحشد الرياضي المركز الاول في منافسات فئة الناشئين وجاء نادي غاز الشمال بالمركز الثاني ونادي العدل بالمركز الثالث.

يذكر ان هذه البطولة هي الثانية التي ينظمها اتحاد السباحة بعد التوقف الاجباري الذي فرضته جائحة كورونا.

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