بطولة تونس.. وسام بروزني للعراق بالقفز العالي و5 مناصب في لجان الاتحاد العربي

شفق نيوز- بغداد

أحرز اللاعب الناشئ محمد عبد الحميد، برونزية الوثب العالي في بطولة العرب الجارية احداثها في تونس، بعد ان قفز العارضة على ارتفاع 1,94 م، وهو رقم شخصي ليحل ثالثاً، بعد اللاعب الكويتي الذي قفز على ارتفاع 2,06 م ونال فيها الميدالية الذهبية، فيما حصل اللاعب الجزائري على الميدالية الفضية، بقفزه على ارتفاع 1,97 م.

واقيم على هامش البطولة اجتماع الاتحاد العربي لالعاب القوى لتشكيل اللجان الساندة للاتحاد بمشاركة العراق.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي والعربي وليد تركي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصد خمس مناصب في اللجان العاملة الساندة للاتحاد، من خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في تونس، حيث تم اختيار عادل محمد دهش عضوا في اللجنة الفنية، صباح حسن عضوا في لجنة الحكام، وعلي لفتة ضمن لجنة التخطيط للإحصاء والمعلومات، أسماء حميد كمبش ضمن اللجنة النسوية والصحفي ميثم الحسني عضوا في اللجنة الاعلامية".

وأكد أن "الحصول على المناصب في الاتحاد العربي سينعكس ايجاباً، ويعود بالفائدة الكبيرة على اتحادنا وتطوير المسابقات سواء على المستوى العربي او المحلي".