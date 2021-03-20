سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بطولة العراق لألعاب القوى.. توقعات بعزوف أندية عن المشاركة لأسباب مالية وصحية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-20T09:42:14+0000
بطولة العراق لألعاب القوى.. توقعات بعزوف أندية عن المشاركة لأسباب مالية وصحية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، انطلاق بطولة أندية العراق لألعاب القوى في بغداد، في مطلع نيسان المقبل، فيما توقع عزوف أندية عدة عن المشاركة بهذه النسخة لأسباب مالية وصحية.

وأوضح الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعقد مؤتمرا فنياً قبل يوم من انطلاق البطولة"، مبينا أن "مضمار وساحة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية ستحتضن منافسات البطولة".

وأضاف جواد، أن "الاتحاد أبلغ الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الأندية العراق بألعاب القوى"، متوقعا أن "تكون المشاركة أقل هذا الموسم، وتغيب عنها عدد من الأندية بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعانيها، إلى جانب انتشار وباء كورونا والتخوف من الإصابة".

وتابع أن "البطولة تستمر لمدة أربعة أيام وتشمل كافة فعاليات الركض (الوثب الطويل والقفز العالي ورمي الثقل والقرص والمطرقة والرمح)".

وشهدت آخر بطولة لأندية العراق العام الماضي، لأندية العراق مشاركة (61) ناديا وما يقارب (400) رياضي ورياضية، وكانت قد أقيمت في مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة على مدى ثلاثة أيام".

related

البيشمركة يتصدر منافسات النساء في بطولة أندية العراق بألعاب القوى

Date: 2020-11-07 16:14:33
البيشمركة يتصدر منافسات النساء في بطولة أندية العراق بألعاب القوى

العراق يحقق ميدالية ثالثة في بطولة عالمية

Date: 2019-12-07 18:02:30
العراق يحقق ميدالية ثالثة في بطولة عالمية

ريال مدريد في العراق بعد زوال أزمة كورونا

Date: 2020-09-16 20:26:00
ريال مدريد في العراق بعد زوال أزمة كورونا

منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

Date: 2019-10-29 19:20:26
منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Date: 2020-11-22 07:00:05
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

خليجي 25 لن تقام في العراق

Date: 2021-03-16 17:24:30
خليجي 25 لن تقام في العراق

العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

Date: 2021-01-27 17:08:37
العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

مباريات وتوقيتات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-09 07:07:17
مباريات وتوقيتات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز