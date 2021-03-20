بطولة العراق لألعاب القوى.. توقعات بعزوف أندية عن المشاركة لأسباب مالية وصحية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، انطلاق بطولة أندية العراق لألعاب القوى في بغداد، في مطلع نيسان المقبل، فيما توقع عزوف أندية عدة عن المشاركة بهذه النسخة لأسباب مالية وصحية.

وأوضح الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعقد مؤتمرا فنياً قبل يوم من انطلاق البطولة"، مبينا أن "مضمار وساحة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية ستحتضن منافسات البطولة".

وأضاف جواد، أن "الاتحاد أبلغ الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الأندية العراق بألعاب القوى"، متوقعا أن "تكون المشاركة أقل هذا الموسم، وتغيب عنها عدد من الأندية بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعانيها، إلى جانب انتشار وباء كورونا والتخوف من الإصابة".

وتابع أن "البطولة تستمر لمدة أربعة أيام وتشمل كافة فعاليات الركض (الوثب الطويل والقفز العالي ورمي الثقل والقرص والمطرقة والرمح)".

وشهدت آخر بطولة لأندية العراق العام الماضي، لأندية العراق مشاركة (61) ناديا وما يقارب (400) رياضي ورياضية، وكانت قد أقيمت في مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة على مدى ثلاثة أيام".