بطولة العراق للدراجات في السليمانية وعقوبات تطال اصحاب المنشطات والتزوير

شفق نيوز/ تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري بطولة دوري اندية العراق للدراجات في مدينة السليمانية.

وقال ساجد سليم المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات، لوكالة شفق نيوز ان البطولة ستقام في السليمانية لفئات الرجال والنساء لفئتي الشباب والناشئين.

واضاف سليم ان البطولة تقام ضمن منهاج الاتحاد السنوي، مبينا وان الهدف منها هو اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة العربية المقبلة التي ستقام في مصر والتي سيتم تحديد موعد انطلاقها لاحقاً.

وبين ان الاتحاد شدد على الاندية بضرورة الالتزام باعمار اللاعبين الشباب والناشئين ووضع ضوابط خاصة بغية التأكد من الاعمار ولتجاوز ظاهرة تعاطي المنشطات والتزوير، موضحا ان عقوبات مالية وايقاف وشطب مشاركة ستطال النادي في حال تزويره او اخذ لاعبيه للمنشطات المحظورة .