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بطولة العراق بالرماية.. الجيش أولاً والحشد ثانياً وميسان ثالثاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-03T19:57:59+0000
بطولة العراق بالرماية.. الجيش أولاً والحشد ثانياً وميسان ثالثاً

شفق نيوز/ توج فريق الجيش، يوم الجمعة، بالمركز الأول في ختام بطولة الرماية للرجال والنساء، وحل نادي الحشد الشعبي بالمركز الثاني وجاء نادي ميسان ثالثا.

ونال لاعب نادي الحشد زيد طارق فخري المركز الأول في منافسات بطولة العراق للرماية (الرجال والنساء ) التي حضرها رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي خالد كبيان والتي أقامها الاتحاد المركزي للرماية على ميدان المركز التدريبي للرماية في بغداد بمشاركة سبعة عشر فريقا.

وتمكن زيد طارق من خطف المركز الاول في فعالية المسدس فردي الرجال بعد ان جمع 566 علامة.

وحصلت لاعبة نادي الحشد الشعبي فاطمة عباس وهيب على المركز الأول في فردي نساء بعد أن جمعت جمعت 549 علامة.

وكان نادي الحشد الشعبي قد حقق المركز الثاني بعد حصوله على 1649 علامة فيما حصد نادي الجيش المركز الاول وجاء نادي ميسان ثالثا.

وقاد فريق الحشد الشعبي للرماية المدرب الدكتور ممدوح طه الجبوري ومثله زيد طارق فخري وسعود طه عباس ومحمد طارق فخري.

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