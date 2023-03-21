بطولة الدوحة الدولية.. المنتخب الأولمبي العراقي يواجه فيتنام وكوريا الجنوبية بالأخضر

شفق نيوز / جرت اليوم الثلاثاء، في فندقِ المسيلة في العاصمةِ القطريّة الدوحة، وقائعُ المؤتمر التنسيقيّ لبُطولةِ الدوحة الدوليّة للمُنتخباتِ الأولمبيّة والتي تنطلق غداً الأربعاء بمشاركةِ عشرة منتخباتٍ آسيويّة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المؤتمر التنسيقيّ من الوفدِ العراقيّ حضره مساعد مدرب منتخبنا نزار أشرف وإداري المنتخب صباح مجيد ومسؤول التجهيزات عمار زهير والمنسق الإعلاميّ للمُنتخبِ عمار ساطع".

وأضاف البيان "تمّ الاتفاق في المؤتمر التنسيقيّ على أن يلعبَ منتخبنا الأولمبيّ مباراتيه أمام نظيريه الفيتنامي، غداً الأربعاء، والكوري الجنوبي، يوم السبت المُقبل، بالأطقم الخضراء الكاملة، بينما يرتدي حارس المرمى الزيّ الأصفر الكامل".

كما تمّ الاتفاق، وفقا للبيان، على "تسجيل (23) لاعباً في قائمةِ كل مباراةٍ، (11) لاعباً أساسياً، و (12) لاعباً على دكةِ البدلاء. أما تبديلاتُ اللاعبين فستكون لستةِ لاعبين في كلِ مباراة".