"بطولة الخليج وما تلاها شغلتنا".. اتحاد الكرة يرد على قرار شنيشل

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، دعمه الجاد للمنتخب الأولمبي العراقي في مشاركته المرتقبة ببطولة غرب آسيا المقبلة، فيما أوضح أسباب تأخره في مناقشة منهاج تحضيرات البطولة مع المدرب وتخصيص دعم عال للمنتخب.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم جاد بدعم المنتخب الاولمبي العراقي ومتمسكون بمشاركته في بطولة غرب آسيا المقررة في العراق شهر حزيران المقبل، وان 12 دولة لحد الان قدمت موافقتها الرسمية للحصور الى العراق والمشاركة في البطولة والعدد بتزايد.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن "عدم اجتماعنا لحد الآن مع مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل جاء بسبب انشغالنا بمنافسات خليجي 25 وما تلاها من تهانٍ وتبريكات وجولات للوفد بعد البطولة".

وتابع بحر العلوم أن "الاتحاد عازم على تخصيص دعم على مستوى عالٍ للمنتخب الاولمبي قبل مشاركته في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً"، مبينا ان "الاتحاد سيوفر كل ما يحتاجه المدرب راضي لمشواره المقبل".

وأوضح بحر العلوم أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال غادر الى البحرين اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع الكونغرس الاسيوي الذي سيقام على هامشه الانتخابات الدورية يوم الخميس المقبل وبعد عودته ستعقد جلسة موسعة مع المدرب راضي شنيشل يوم الاحد من الاسبوع المقبل لمناقشة كل الجوانب التي تخص اعداد المنتخب لبطولة غرب آسيا المقبلة".

وأشار بحر العلوم إلى أن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيرة بفئة لاعبي الاولمبي كونهم الاساس الذي سيعتمد عليه مدرب المنتخب الاول خيسوس كاساس لتجهيز منتخب يُعد لتمثيل العراق في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026، فضلاً عن مشاركته في دورة الالعاب الاولمبية في باريس".

وكان مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل رفض، أمس الإثنين، المشاركة في بطولة غرب اسيا تحت 23 عاماً المقررة في العراق في حزيران المقبل كون الفريق لم يتم تجميعه ولم يخض اي وحدة تدريبية حتى الآن، مبيناً لوكالة شفق نيوز، بأنه لا يوجد أي تجمع او صورة واضحة للاولمبي، مبينا ان أي فريق يُعد لبطولةٍ ما، يحتاج الى معسكرات ومباريات ودية منذ وقت مبكر ليكون جاهزاً للبطولة، وان اتحاد الكرة لم يتصل به حتى الآن بهذا الخصوص وكان لابد من وضع خارطة طريق للبطولة من الآن ليتسنى بناء منتخب اولمبي قادر لتمثيل العراق في محفل غرب آسيا.