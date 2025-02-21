بطولة الخليج لقدامى اللاعبين.. حكيم شاكر: تحضيراتنا متأخرة وهدفنا اللقب

شفق نيوز/ أقيم، عصر اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية لبطولة الخليج لقدامى اللاعبين التي تضم العراق والسعودية والبحرين واليمن.

وقال مدرب منتخب العراق لقدامى اللاعبين حكيم شاكر، في المؤتمر الصحفي: إن "تحضيرات المنتخب بدأت متأخرة جداً لأسباب مختلفة، لكننا عملنا على تعويض هذا التحضير المتأخر من خلال انتقاء عملية اللاعبين بشكل سليم".

وأضاف: أن "ظروفا مختلفة، وارغمتنا على خسارة العديد من النجوم في هذه البطولة، إضافة إلى غياب الجيل التسعيني بالكامل لأنه لم يشترك في البطولات الخليجية في تلك الفترة".

وأشار شاكر إلى أن "الثقة عالية جدا باللاعبين المتواجدين حاليا وهدفنا التنافس على حصد اللقب برغم صعوبة المهمة كون بقية المنتخبات قد استعدت بشكل جيد".

وختم المدرب حكيم شاكر حديثه بالثناء على "الاتحاد الخليجي لتنظيمه هذا الاستحقاق المهم الذي يندرج ضمن خانة التكريم والاحتفاء بنجوم الأمس".