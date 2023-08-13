بطولة الجمهورية.. مدرب منتخب دهوك يستقيل وكاظم يخلف بحت في تدريب الرصافة

شفق نيوز/ قدم المدرب علي وحيد، يوم الأحد، استقالته من تدريب منتخب محافظة دهوك بعد الخسارة من منتخب اربيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم.

وتعد هذه الاستقالة هي الاولى ببطولة الجمهورية. من جانب آخر أعلن مدير منتخب الرصافة ليث حسين عن تسمية سمير كاظم مدربا لمنتخب الرصافة في بطولة الجمهورية بدلاً عن سامي بحت الذي وقع عقدا مع أحد الأندية السعودية وفضل ترك المهمة.

وتتواصل منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم بمشاركة منتخبات المحافظات العراقية كافة، ومنتخبي الرصافة والكرخ من بغداد.