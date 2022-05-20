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بطولة الاندية الآسيوية للطائرة.. بايكان الإيراني يتوج باللقب وممثلا العراق يتذيلان الترتيب

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-20T17:28:27+0000
بطولة الاندية الآسيوية للطائرة.. بايكان الإيراني يتوج باللقب وممثلا العراق يتذيلان الترتيب

شفق نيوز/ توج فريق نادي بايكان الإيراني، يوم الجمعة، بلقب بطولة الاندية الاسيوية للكرة الطائرة بعد قلبه الطاولة على سنتوري الياباني، فيما تذيل ممثلا العراق (غاز الجنوب واربيل) الترتيب في البطولة.

وحقق فريق نادي بايكان الإيراني فوزاً صعباً على فريق سنتوري الياباني بنتيجة 3-2. وخسر بايكان الإيراني الشوطين الأول والثاني بواقع 21 - 25 ، 28-26، إلا أنه فاز بالشوطين الثالث والرابع بواقع 24-13 ، 25-20، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بعد أن فاز بالشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-12.

وحقق فريق نادي غاز الجنوب العراقي الفوز على فريق اربيل العراقي ضمن المنافسات ذاتها بنتيجة 3-2 اليوم ليحصل غاز الجنوب على المركز السابع ماقبل الاخير ويحل اربيل بالمركز الثامن والاخير.

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