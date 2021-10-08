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بطولة اسيا للاندية بالكرة الطائرة.. غاز الجنوب العراقي يحقق فوزه الأول على حساب الماتي الكازاخستاني

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-08T15:35:05+0000
بطولة اسيا للاندية بالكرة الطائرة.. غاز الجنوب العراقي يحقق فوزه الأول على حساب الماتي الكازاخستاني

شفق نيوز/ خاض فريق نادي غاز الجنوب ممثل الطائرة العراقية مباراته الاولى امام الماتي الكازاخستاني في بطولة الاندية الاسيوية التي انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة التايلندية بانكوك وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي، حيث انتهى اللقاء بفوز صعب لغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-2 شوط.

وحسم غاز الجنوب الشوط الاول لمصلحته امام منافسه الماتي الكازاخستاني بنتيجة 25-16 نقطة، كما تقدم غاز الجنوب بالشوط الثاني ايضاً بنتيجة 26-24 نقطة.

بينما خسر غاز الجنوب في الشوط الثالث بنتيجة 25-23 نقطة  لتصبح نتيجة الأشواط لصالح غاز الجنوب 2-1.

وعاد غاز الجنوب ليخسر الشوط الرابع بنتيجة 25-23 لتكون نتيجة الأشواط التعادل 2-2 شوط.

لتذهب المباراة الى الشوط الحاسم ويفوز  به نادي غاز الجنوب بنتيجة 15 - 13 ويحقق انتصاره الأول في بطولة اسيا للاندية بثلاثة اشواط مقابل شوطين لنادي الماتي الكازاخستاني.

ويلعب غاز الجنوب العراقي في المجموعة (A) الى جانب اندية نوكهون اومنيك التايلندي، الماتي الكازاخستاني، كاظمة الكويتي و سيب سبورت السيرلانكي.

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