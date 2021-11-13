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بطولة اسيا ببناء الاجسام: العراق يحصد 58 وساما ذهبيا وملونا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-13T18:14:25+0000
بطولة اسيا ببناء الاجسام: العراق يحصد 58 وساما ذهبيا وملونا

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن ان المنتخب العراقي المشارك حاليا ببطولة اسيا الجارية بلبنان متصدر الفرق الاسيوية بجدارة .

وقال عبد الحسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "لاعبي المنتخب العراقي حصدوا لحد هذا اليوم من المنافسات على 19 وساما ذهبيا و39 أخرى ملونة ما بين فضي ونحاسي".

وأضاف أن "يوم غد سنحصد اوسمة اضافية واتوقع ان نجتاز الستين وساما".

واوضح ان "المنتخب العراقي سيطر على البطولة بشكل تام، مؤكدا أن التتويج بات على بعد خطوات لصالح منتخبنا الوطني".

وبين أن "لاعبين من كردستان العراق حصلا على كارتي احتراف اسيوي وهما شيفان وريدار هاشم".

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