بطموح الفوز.. الصقور العراقية تواجه سباهان الإيراني بمباراة "فض الشراكة" في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ يضيف ملعب ازادي في العاصمة الايرانية طهران، في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، مباراة فريق نادي سباهان اصفهان الايراني وضيفه نادي القوة الجوية العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال نائب رئيس إدارة القوة الجوية هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "فريقنا جاهز للقاء اليوم وسيكون طموحنا العودة بالنقاط الثلاث وتعزيز حظوظنا للتأهل من إيران رغم صعوبة المهمة اذ يلعب المنافس على ارضه ووسط جمهوره لكن ثقتنا عالية بلاعبينا".

وأضاف، أن "نادي الاتحاد السعودي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وهو الأقرب للتأهل كمتصدر حتى بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها أمام القوة الجوية، وبعد أن أصبح على مسافة نقطتين فقط من القوة الجوية وسباهان".

وبين كاظم ان "فريق سباهان تقدم على فريقنا بعد فوزه الأخير على أجمك إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن الصقور ليُحيي اماله في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال اسيا، وستكون مباراة اليوم مهمة لفض الشراكة ولابد من تحقيق الجوية نتيجة ايجابية".

واشار الى ان "الجهاز الفني بقيادة ايوب اوديشو وضع الخطة المناسبة للحد من خطورة فريق سباهان ووجه تعليماته للاعبين الذين يتمتعون بمعنويات عالية من خلال اخر وحداتهم التدريبية".

وغادر فريق القوة الجوية، اول امس السبت، إلى إيران استعداداً لمواجهة نادي سبهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وكان فريق نادي القوة الجوية العراقي قد بدأ مشواره الآسيوي أمام فريق سباهان اصفهان الايراني بتعادل ايجابي 2-2 وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري باربيل ، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال آسيا.