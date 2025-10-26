بطل عراقي يضيف الذهبية الثانية في "مواي تاي" بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

حقق لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، مهدي قائد، يوم الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات الفردي لفئة 14-15 سنة وزن 45 كغم ضمن فعاليات دورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب المقامة في البحرين.

وتغلب مهدي على نظيره الإيراني بنتيجة 30-27، ليضيف هذا الانجاز الجديد الى سجل العراق في رياضة المواي تاي على المستوى الآسيوي ويضاعف رصيد العراق من الذهب في الدورة الاسيوية للشباب.

وبارك عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هذا الإنجاز، مؤكداً أهمية دعم المواهب العراقية الشابة وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الدولية .