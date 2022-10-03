بطل السوبر العراقي يعد الكأس والتنظيم "وصمة عار" والاتحاد يرد: لاتبالغوا

شفق نيوز/ وصفت إدارة نادي الشرطة (بطل السوبر العراقي لكرة القدم)، اليوم الاثنين، تنظيم مباراة كأس السوبر بأنه "وصمة عار" في جبين اتحاد الكرة، معتبرة أن جوائز البطولة لا تناسب حتى الفرق الشعبية، فيما عد الاتحاد ردود الفعل إزاء تنظيم البطولة "مبالغ فيها".

وأثار تصميم كأس السوبر العراقي لكرة القدم، موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد المباراة النهائية للبطولة التي توج بلقبها نادي الشرطة على حساب نادي الكرخ بفوزه عليه بهدف.

وقال نائب رئيس الشرطة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إنه من المخجل والمعيب أن نرى تنظيماً بهذا الحجم الهزيل، وكأساً غريباً لا يرتقي للقاء مهم، ما أثار سخرية المتابعين داخل وخارج العراق، لافتا إلى أن الشرطة فريق كبير وبطل دوري ويستحق كأس يليق به وبتاريخه العريق.

وأضاف الزاملي، "لو كان الاتحاد ترك التنظيم لمنظمي بطولات الفرق الشعبية لكان أفضل، كون الاتحاد يجهل أبسط مقومات التنظيم"، متسائلاً "كيف سينظم الاتحاد خليجي 25 وهو لا يستطيع الحفاظ على مقتنيات الفرق المتبارية، سيما بعد سرقة اجهزة الموبايل للمدرب واللاعب المحترف عبد المجيد، وكيف لايمتلك كمية كافية من الاوسمة وقام بعملية تدوير الأوسمة حين التوزيع بعد نفاذها".

من جانبه أكد المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن الكأس مستوحى من التراث العراقي"، مشددا "لا داعي للسخرية منه بهذا الشكل المبالغ به".

وأضاف الموسوي، أن "التنظيم مناسب لمثل هذه البطولة، ولا داعي للتهكم بموضوع الكأس إلى هذا الحد".

وسخرت شريحة من الجمهور العراقي من تصميم الكأس واعتبروه "لا يليق بالبطولة" وقارنه البعض مع مواد زينة منزلية.

وإلى جانب السخرية التي طالت كأس "السوبر"، فقد سجلت المباراة، فقدان لاعبي الشرطة لهواتفهم الشخصية من غرفة تبديل الملابس داخل ملعب المدينة الرياضية، بعد انتهاء المباراة واحتفالهم بالفوز باللقب.