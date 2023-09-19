بطل الدوري يحقق فوزه الاول على حساب دجلة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ استهل فريق نادي النفط، اليوم الثلاثاء، حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بكرة السلة بتحقيق فوزه الاول على ضيفه نادي دجلة بفارق 8 نقاط وبواقع ( 109-101) نقطة.

وتغلب فريق ناشئة نادي دجلة على ناشئي نادي النفط بنتيجة (33-24) لحساب الدوري المصاحب.

ويستضيف فريق نادي الحشد الشعبي فريق نادي زاخو مساء يوم غد الاربعاء على قاعة الشعب لحساب الدوري الممتاز وتسبقها مباراة الناشئين لحساب الدوري المصاحب.

وكان فريق نادي الكهرباء قد تفوق على نادي نفط الشمال بنتيجة (68-60) يوم أمس ضمن مباريات الدوري الممتاز العراقي لكرة السلة.