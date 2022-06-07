بطل الدوري العراقي يفوز على امانة بغداد بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه امانة بغداد بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت، مساء الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي ضمن الدوري العراقي الممتاز.

وسجل فريق الشرطة هدفه الاول في الدقيقة 43 عن طريق محمد شاكر لينتهي الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني ضاعف الشرطة النتيجة عندما سجل سعد ناطق الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي امانة بغداد في الساعة التاسعة وخمس واربعين دقيقة مساءً .

وبهذه النتيجة رفع بطل الدوري رصيده للنقطة 86 بالمركز الاول ، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 35 بالمركز الخامس عشر .