بطلتان من إيلام تشاركان في الدوري العالمي للكاراتيه في جورجيا

شفق نيوز- إيلام

أعلن رئيس هيئة الكاراتيه في محافظة إيلام الفيلية حمزة غلامي، اليوم السبت، عن إيفاد بطلتين من لاعبات الكاراتيه في المحافظة للمشاركة في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه (مستوى A).

وقال غلامي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن البطلتين نگين آلتوني وآنيتا بيگي ستشاركان في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه (مستوى A).

وأضاف أن هذه المنافسات ستقام خلال الفترة من 6 إلى 13 كانون الثاني/يناير في جورجيا، مؤكدا أن مشاركة رياضيات من إيلام في هذا الحدث الدولي تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى رياضة الكاراتيه على صعيد المحافظة والبلاد.