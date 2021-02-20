بطلا الدوري العراقي والاماراتي يلتقيان في "كأس السوبر" ودياً

شفق نيوز/ كشف اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، ان التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الاماراتي لاقامة مباراتين وديتين لكاس السوبر لبطلي دوري الدولتين.

وقال بنيان لشفق نيوز ان بطلي الدوري العراقي والاماراتي سيلتقيان في منافسات كأس السوبر الودية للاندية والتي سيحدد موعدها لاحقا.

وبين بنيان؛ ان النسخة الاولى ستجري في ملعب جذع النخلة في البصرة، والنسخة الثانية ستقام في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.

وبين أن المباراتين تأتيان ضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين خلال تواجده (اياد بنيان) في الإمارات مؤخرا.