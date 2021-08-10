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بطريقة "استثنائية".. باريس يضم رسمياً الأسطورة ميسي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T14:26:37+0000
بطريقة "استثنائية".. باريس يضم رسمياً الأسطورة ميسي

شفق نيوز/ لجأ نادي باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، إلى طريقة مشوقة واستثنائية للإعلان عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا عن انضمام جوهرة جديدة إلى حديقة الأمراء.

ونشر بي إس جي عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو قصير، يظهر فيه وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية الست التي فاز بها ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني، إضافة إلى لقطة عابرة لميسي بقميص منتخب بلاده دون إظهار وجهه.

ويستعد "ليو" لتوقيع تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد إعلان النادي الكتالوني، يوم الخميس الماضي، فشل مفاوضات التجديد بسبب مشاكل مالية وإدارية.

وسيكون أيقونة البارسا خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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