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بطائرة خاصة.. وفد القوة الجوية يغادر إلى السعودية لملاقاة الوحدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-04T06:04:35+0000
بطائرة خاصة.. وفد القوة الجوية يغادر إلى السعودية لملاقاة الوحدة

شفق نيوز/ يغادر، اليوم الأحد، وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم على متن طائرة خاصة خصصت من قبل قيادة القوة الجوية العراقية استعدادا لمواجهة الوحدة السعودي الأربعاء المقبل ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقوة الجوية علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن "وفد القوة الجوية سيغادر بغداد اليوم الأحد متوجهاً الى مدينة جدة السعودية على متن طائرة خصصت للوفد والتي ستنقله مباشرة إلى الأراضي السعودية وذلك استعداداً  للمواجهة المرتقبة أمام فريق الوحدة السعودي ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لدوري الأبطال لكرة القدم.

وأضاف، أن "وفد القوة الجوية أجرى أمس السبت المسحة الخاصة بفيروس كورونا  والتي كانت نتائجها سلبية للجميع دون وجود أية اصابة تذكر".

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