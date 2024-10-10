بطائرة خاصة.. منتخب العراق الكروي يتوجه إلى كوريا الجنوبية فجراً

شفق نيوز/ أفاد الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الخميس، بأن "أسود الرافدين" سيتوجهون عقب ملاقاة المنتخب الفلسطيني مساء اليوم، إلى كوريا الجنوبية لاستكمال منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

‏وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيتوجه مباشرة بطائرة خاصة في وقت مبكر من فجر يوم غد الجمعة إلى مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية ومنها إلى مدينة سوون براً استعداداً للقاء نظيره الكوري الجنوبي ‏ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

‏وأضاف "مدرب المنتخب العراقي كاساس ارتأى أن تكون المغادرة بعد مباراة اليوم مباشرة إلى كوريا الجنوبية من أجل التأقلم على أجواء كوريا الجنوبية وأيضاً لاختلاف التوقيتات الزمنية بين العراق وكوريا"، موضحاً أن "كاساس يسعى لتكييف اللاعبين مع الأجواء هناك والتي تختلف عن العراق".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد وفرّ طائرة خاصة لنقل وفد المنتخب العراقي إلى كوريا مباشرة دون توقف".

ويخوض المنتخب العراقي اليوم مواجهته الرابعة أمام ضيفه المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وستنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب البصرة الدولي.