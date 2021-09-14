أبطال أوروبا.. يونغ بويز يصعق مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

شفق نيوز/ قلب يونغ بويز السويسري الطاولة على مانشستر يونايتد، ليفوز عليه (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف يونايتد الأول، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ولكن يونغ بويز أدرك التعادل مع الدقيقة 66 عن طريق نغيمالو.

وخطف يونغ بويز الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر لينغارد كرة بالخطأ إلى الوراء، اقتنصها سيباتشيو وانفرد بدي خيا، وسدد في الشباك لينتهي اللقاء بفوز الفريق السويسري (2-1).

ويعد ذلك الهدف الثالث لرونالدو مع مانشستر يونايتد منذ عودته إلى الأولد ترافورد قادمًا من يوفنتوس هذا الصيف، حيث سجل هدفين، يوم السبت الماضي، ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتعرض يونايتد لضربة بطرد وان بيساكا في الدقيقة 35 قبل 10 دقائق من الشوط الأول.