أبطال "قدامى الخليج" يهدون درجال كأس البطولة وقميصا بتوقيع اللاعبين

شفق نيوز/ استقبل رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، في مكتبه ببغداد، وفدَ منتخب قدامى اللاعبين الفائز بلقبِ بطولة كأس الخليج التي أقيمت نسختها الأولى في الكويت.

وقدّم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، رئيس وفد منتخب قدامى اللاعبين فراس بحر العلوم، ومدرب المنتخب حكيم شاكر، كأسَ البطولة وقميصَ المنتخب وعليه تواقيع اللاعبين، هديةً لرئيسِ الاتحاد.

وأشاد رئيسُ الاتحاد بالجُهودِ المبذولةِ من قبل الملاكِ التدريبيّ بقيادة المدرب حكيم شاكر واللاعبين على إحراز البطولة.

وحضر الاستقبال، مدربُ حراس المرمى عبد الكريم ناعم، والمدير الإداريّ للمنتخب مهدي كريم، والملاك الإداري للمنتخب.