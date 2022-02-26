أبطال آسيا يصلون إلى العراق للمشاركة في معسكر تدريبي مشترك

شفق نيوز / وصل إلى مطار النجف الدولي، مساء السبت، بطل آسيا بالجودو المنتخب الإيراني، وذلك استعداداً للدخول بمعسكر تدريبي ثلاثي يجمع منتخب العراق وتونس وإيران.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الإيراني سيشارك بالمعسكر التدريبي المقرر إقامته في محافظة كربلاء"، موضحاً أن "المعسكر سيكون مشتركاً بالتدريبات والنزالات مع لاعبي المنتخب العراقي وكذلك المنتخب التونسي" .

وكان المنتخب التونسي للجودو، (بطل إفريقيا) قد وصل إلى العراق، في وقت سابق، بغية المشاركة بالمعسكر المشترك أيضاً، بحسب الموسوي.

وأضاف أن "التدريبات ستستمر لغاية الخامس من آذار المقبل، وسيتخللها عدد من النزالات الودية بين لاعبي المنتخبات الثلاثة"، مبيناً أن "الهدف من المعسكر هو لتبادل الخبرات والاستفادة من أقوى فريقين في آسيا وإفريقيا، وهو جانب إيجابي يصب لصالح المنتخب العراقي، في مشاركاته المقبلة" .