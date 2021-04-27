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أبطال آسيا.. أول انتصار للشرطة على حساب الدحيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-27T19:57:04+0000
أبطال آسيا.. أول انتصار للشرطة على حساب الدحيل

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة العراقي أول انتصار له في بطولة دوري ابطال اسيا يوم الثلاثاء بعد تغلبه على فريق نادي الدحيل القطري بهدفين لهدف ليحصل على اول 3 نقاط له في البطولة .

وأقيمت المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم للمجموعة الثالثة.

وسجل الشرطة اولا في الدقيقة 3 وعادل الدحيل النتيجة عن طريق ميكاييل اولنجيل، وعاد محمد داود ليسجل هدف التفوق للشرطة في الدقيقة 85 .

وكان فريق نادي الشرطة انهى مبارياته السابقة باربع خسارات، فقد خسر امام الدحيل 0 - 2 واستقلال طهران الايراني 0 - 3 والاهلي السعودي 0 - 3، و أمام الأهلي السعودي بنتيجة  1 – 2 .

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