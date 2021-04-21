أبطال آسيا.. مباراة مصيرية اليوم بين الشرطة العراقي والأهلي السعودي

شفق نيوز/ يلتقي، اليوم الأربعاء، فريقا نادي الشرطة العراقي مع نادي الاهلي السعودي في ثالث مواجهاته بدوري أبطال آسيا.

وقال مدرب الشرطة ألكسندر إيليش نقلا عن المكتب الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم ستكون مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين ولابد من تحقيق الفوز لاغيره، فالفوز سيجدد امالنا اذا ما اردنا التاهل والترشيح للدور الثاني".

واوضح، "سنجري تغييرا على على خطتنا من أجل جعل الأداء احسن"، مضيفا "لم نظهر بشكل جيد في المباراتين السابقتين وعلينا ان نقدم الافضل".

وتابع إيليش، "علينا اثبات أننا نستحق المشاركة في البطولة القارية الأولى، ودفعنا ثمن الأخطاء الفردية ، ولدينا الامكانية لتحقيق التحول الذي نريده ".

وبين ان "فريقنا ومنافسنا الاهلي السعودي يمران بالوضعية نفسها من ناحية الأداء والنتائج، ونسعى لتحقيق تحول إيجابي في منظومتنا أمام الأهلي".