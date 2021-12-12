أبطال العالم بالمصارعة يحطون رحالهم في العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الاحد، ان وفد المنتخب الايراني الاول سيزور العراق لاول مرة بالتاريخ.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس اتحاد المصارعة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تاريخية بهذا المستوى والحجم كون المنتخب الايراني يصنف من بين اوائل مصارعي العالم" ، مبينا ان "الوفد يزور العراق برئاسة رئيس الاتحاد الايراني للمصارعة علي رضا دبير ، ونائب الرئيس حميد سوريان".

واوضح ان "عدد الوفد الايراني يصل الى 30 شخصا يضم بينهم اقوى المصارعين العالميين بضمنهم المصارع المعروف دولياً حسن يزدان الحائز على وسامين ذهبيين في الاولمبياد ( طوكيو وريو جانيرو) ووكذلك ستة من المصارعين حائزين على المركز الاول في بطولات العالم فضلا عن حصول اغلب المصارعين على ذهبيات بطولات اسيوية".

واضاف عبد الكاظم ان "عدد لاعبي المنتخب 22 لاعبا من ابرز لاعبي ايران ، وان الهدف من الدعوة هو لاجراء تدريبات مشتركة بين لاعبينا وابطال العالم وهذه فرصة للاستفادة من خبرات مصارعي ايران العالميين".

وبين ان "الدعوة جاءت من قبلنا كاتحاد عراقي بهدف تطوير المستوى"، لافتاً الى ان "مكان إقامة الوفد الايراني سيكون في احدث فنادق الكاظمية ببغداد وستكون مكان التدريبات على بساط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد بالجادرية وعلى بساط المركز التخصصي الخاص باتحاد اللعبة في مجمع ملعب الشعب الدولي".