أبطال الخليج.. دهوك يحقق فوزاً مهماً على أهلي صنعاء ويتأهل لنصف النهائي

شفق نيوز/ تأهل فريق دهوك، للدور نصف النهائي من بطولة الخليج للأندية، بعد فوزه على نظيره أهلي صنعاء اليمني، بنتيجة 3-0، في مباراة جرت يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال الخليج للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف واحد دون مقابل لأهلي صنعاء سجله بيار بوبكر، وفي الشوط الثاني أضاف دهوك هدفيه الثاني والثالث من ركلة جزاء عن طريق زاكري.

ورفع دهوك رصيده للنقطة 8 بالمركز الثاني بعد انتهاء الجولة الخامسة في ترتيب فرق المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت مباراة أهلي صنعاء ودهوك من المجموعة الأولى على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وهو الملعب الافتراضي البديل الذي اختاره فريق أهلي صنعاء في الساعة الـ 8:15 من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان فريق دهوك حقق الفوز بنتيجة 2-0 على نظيره أهلي صنعاء اليمني في اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في دهوك.