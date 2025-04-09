أبطال البرنامج الأولمبي العراقي يحصدون الذهب في البطولة العربية للجودو

شفق نيوز/ أثمر برنامج البطل الأولمبي، الذي أطلقته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لإعداد وتأهيل نخبة من الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، عن أولى ثماره في البطولة العربية للجودو، بعد أن تُوِّج ثلاثة من لاعبي البرنامج بالميداليات الذهبية.

اللاعبون عباس فلاح، أحمد وحيد، وعبد الله حسين، كانوا من بين الأبطال الذين ارتقوا منصات التتويج في البطولة التي اختتمت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، مساهمين بشكل مباشر في رفع حصيلة العراق إلى 15 ميدالية متنوعة.

وكان اللاعبان عباس فلاح وأحمد وحيد قد شاركا في معسكر تدريبي خاص في تونس، نظّمه اتحاد الجودو بدعم من اللجنة الأولمبية، في إطار التحضير للبطولة، مما ساهم في رفع جاهزيتهما الفنية والبدنية.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة الأولمبية برئاسة عقيل مفتن، في دعم الأبطال الواعدين"، مؤكداً أن "الخطوات الجادة التي تتخذها اللجنة من خلال برنامج البطل الأولمبي بدأت تجني ثمارها، وهذه النتائج دليل واضح على أهمية الرعاية والتخطيط السليم".

وأضاف الربيعي أن "هذه النجاحات تعزز من طموحات الاتحاد في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتقديم أبطال قادرين على تمثيل العراق في المحافل الدولية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".