بطاقة مباريات الاثنين لخليجي البصرة

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي زين بصرة 25، على ملعب البصرة الدولي.

ويلتقي في المباراة الاولى اليمن وسلطنة عُمان والتي تم تحديد موعدها في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم، تعقبها المباراة الثانية في الساعة السابعة والربع مساءً بين المنتخبين العراقي والمنتخب السعودي.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من فوزه على اليمن 2-0، يليه العراق وعمان ولكل منهما نقطة بعد تعادلهما سلبيا، واخيرا منتخب اليمن بالمركز الاخير بدون نقاط.