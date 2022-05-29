سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بضمنهم نور صبري.. 25 لاعبا يشتكون على ادارة النجف

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-29T19:50:40+0000
بضمنهم نور صبري.. 25 لاعبا يشتكون على ادارة النجف

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عددا من اللاعبين والمدربين للحضورِ أمام لجنةِ شؤون اللاعبين والمدربين يوم الخميس (٢٠٢٢/6/2) في الساعةِ العاشرة صباحاً حول الدعوى المُقدمة من قبلهم ضد نادي النجف الرياضي.

وتخص الدعوى الحصول على المستحقات المالية من ادارة نادي النجف من قبل المدرجة أسماؤهم.

المدرب / مظفر جبار توفيق.

اللاعب / نور صبري عباس.

اللاعب / مهند كاظم .

اللاعب / محمد موسى .

اللاعب / حسين سلمان .

اللاعب / فرحان شكور .

اللاعب / سالار عبد الجبار.

اللاعب / علي حسين حبيب.

اللاعب / صباح عبد الحسن.

اللاعب / أحمد جبار عبود.

اللاعب / ذو الفقار إياد.

اللاعب / حيدر علي.

اللاعب / صالح سدير .

اللاعب / محمد سعد جواد.

اللاعب / كاظم حسين.

اللاعب / حاتم عبد الكريم.

اللاعب / سمير عبد الله.

اللاعب / يوسف راضي .

اللاعب / سيف جاسم.

اللاعب / مهند ناصر.

اللاعب / قائد سدير.

اللاعب / خلدون إبراهيم .

اللاعب / جلال حسن .

اللاعب / أمير حسين علي.

اللاعب / زياد أحمد علي.

related

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

"أبو حالوب" يودع نادي النجف إلى وجهة مجهولة

Date: 2022-01-10 11:29:52
"أبو حالوب" يودع نادي النجف إلى وجهة مجهولة

ديربي الفرات الاوسط نجفياً بتوقيع غاني

Date: 2021-02-28 17:23:48
ديربي الفرات الاوسط نجفياً بتوقيع غاني

عضو ادارة النجف يعلّق عضويته "احتجاجا" على ابعاد مدرب النادي

Date: 2022-02-22 09:45:47
عضو ادارة النجف يعلّق عضويته "احتجاجا" على ابعاد مدرب النادي

الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

Date: 2021-09-22 15:57:50
الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

Date: 2020-12-03 10:29:01
حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

Date: 2022-01-13 08:48:57
النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

فوز قاتل للنجف على الجوية في مباراة مثيرة

Date: 2021-05-12 21:11:59
فوز قاتل للنجف على الجوية في مباراة مثيرة