بضمنهم نور صبري.. 25 لاعبا يشتكون على ادارة النجف

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عددا من اللاعبين والمدربين للحضورِ أمام لجنةِ شؤون اللاعبين والمدربين يوم الخميس (٢٠٢٢/6/2) في الساعةِ العاشرة صباحاً حول الدعوى المُقدمة من قبلهم ضد نادي النجف الرياضي.
وتخص الدعوى الحصول على المستحقات المالية من ادارة نادي النجف من قبل المدرجة أسماؤهم.
المدرب / مظفر جبار توفيق.
اللاعب / نور صبري عباس.
اللاعب / مهند كاظم .
اللاعب / محمد موسى .
اللاعب / حسين سلمان .
اللاعب / فرحان شكور .
اللاعب / سالار عبد الجبار.
اللاعب / علي حسين حبيب.
اللاعب / صباح عبد الحسن.
اللاعب / أحمد جبار عبود.
اللاعب / ذو الفقار إياد.
اللاعب / حيدر علي.
اللاعب / صالح سدير .
اللاعب / محمد سعد جواد.
اللاعب / كاظم حسين.
اللاعب / حاتم عبد الكريم.
اللاعب / سمير عبد الله.
اللاعب / يوسف راضي .
اللاعب / سيف جاسم.
اللاعب / مهند ناصر.
اللاعب / قائد سدير.
اللاعب / خلدون إبراهيم .
اللاعب / جلال حسن .
اللاعب / أمير حسين علي.
اللاعب / زياد أحمد علي.