بضمنهم نور صبري.. 25 لاعبا يشتكون على ادارة النجف

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عددا من اللاعبين والمدربين للحضورِ أمام لجنةِ شؤون اللاعبين والمدربين يوم الخميس (٢٠٢٢/6/2) في الساعةِ العاشرة صباحاً حول الدعوى المُقدمة من قبلهم ضد نادي النجف الرياضي.

وتخص الدعوى الحصول على المستحقات المالية من ادارة نادي النجف من قبل المدرجة أسماؤهم.

المدرب / مظفر جبار توفيق.

اللاعب / نور صبري عباس.

اللاعب / مهند كاظم .

اللاعب / محمد موسى .

اللاعب / حسين سلمان .

اللاعب / فرحان شكور .

اللاعب / سالار عبد الجبار.

اللاعب / علي حسين حبيب.

اللاعب / صباح عبد الحسن.

اللاعب / أحمد جبار عبود.

اللاعب / ذو الفقار إياد.

اللاعب / حيدر علي.

اللاعب / صالح سدير .

اللاعب / محمد سعد جواد.

اللاعب / كاظم حسين.

اللاعب / حاتم عبد الكريم.

اللاعب / سمير عبد الله.

اللاعب / يوسف راضي .

اللاعب / سيف جاسم.

اللاعب / مهند ناصر.

اللاعب / قائد سدير.

اللاعب / خلدون إبراهيم .

اللاعب / جلال حسن .

اللاعب / أمير حسين علي.

اللاعب / زياد أحمد علي.