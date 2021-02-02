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بضمنهم شقيق العنكوشي.. انضمام ثلاثة أعضاء لإدارة نادي الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-02T15:56:13+0000
بضمنهم شقيق العنكوشي.. انضمام ثلاثة أعضاء لإدارة نادي الديوانية

شفق نيوز/ أجرى نادي الديوانية الرياضي، يوم الثلاثاء، الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة الإدارية للنادي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الانتخابات جرت عصر اليوم في قاعة مركز الموهبة الرياضية، بحضور ممثلية اللجنة الاولمبية في الديوانية، وممثلين عن وزارة  الشباب والرياضة، ومجلس اندية الديوانية، إلى جانب الممثل القانوني وأعضاء الهيئة العامة.

وبين أن نتائج الانتخابات أظهرت فوز، حسن علي كريم العنكوشي، وعامر ميري، وحسام عبد مسلم، بعضوية الهيئة الادارية للنادي.

يشار إلى أن حسن علي كريم العنكوشي هو شقيق رئيس النادي حسين العنكوشي.

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