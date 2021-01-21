بضمنهم تونسي.. 5 مدربين على طاولة الميناء لاختيار أحدهم غداً

شفق نيوز/ أكد أمين سر نادي الميناء الرياضي طاهر بلص، يوم الخميس، أن إدارة النادي وضعت خمسة مدربين ضمن خياراتها لاختيار أحدهم لقيادة الميناء بعد فشل التفاوض مع عبد الغني شهد.

وقال بلص لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الميناء ستعقد اجتماعا موسعا لاختيار مدرب فريقها الكروي خلفا للمدرب الروماني تيتا".

وأضاف أن "خمسة اسماء؛ اربعة منهم عراقيين وواحد تونسي، ستتم مناقشتها في اجتماع يوم غد لاختيار مدرب الفريق المقبل".

وكشف بلص عن اسماء المدربين المرشحين، وهم: احمد خلف ، عادل ناصر، نزار أشرف، اسعد عبد الرزاق، والتونسي يامن الزلفاني الذي سبق ان درب فريق شبيبة القبائل، المريخ السوداني سابقا.

وبين ان المفاوضات مع شهد لن تنجح حسب رغبته وان الادارة تحترم راي المدرب عبد الغني.