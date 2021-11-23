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بضمنها ثلاثة أندية عراقية.. لائحة الأندية التي يحق لها المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T05:37:13+0000
بضمنها ثلاثة أندية عراقية.. لائحة الأندية التي يحق لها المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لائحة بالأندية التي يحق لها المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد أن أتمت الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.

وضمت القائمة 23 فريقا عربيا وهم: السد والدحيل والريان والغرافة والاهلي (قطر)، والجيش (سوريا)، وبني ياس وشباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة وخورفكان (الإمارات)، والهلال والشباب والتعاون والاتفاق والفتح والفيصلي وضمك (السعودية)، والوحدات (الأردن)، والقوة الجوية والزوراء والشرطة (العراق).

في المقابل، خسر لبنان فرصة المشاركة في البطولة، حيث لم تقدم أنديته الأوراق المطلوبة، إذ كان سيشارك الأنصار ممثلا للبطولة بنصف مقعد.

يذكر أن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ستختتم اليوم الثلاثاء بإجراء الدور النهائي بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي.

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