بضمنها العراق.. 8 منتخبات تترقب قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ تترقب (8) منتخبات قرعةَ بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة التي يستضيفها الاتحادُ السعودي بمدينةِ الإحساء من 20 إلى 26 آذار/ مارس 2024.

وتقام القرعةُ عند الساعة العاشرة صباح يوم غد الأحد الثالث من آذار/ مارس الحالي، بمقرِّ اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم في عمان، ويتمّ نقلها مباشرةً عبر قناةِ الاتحاد على يوتيوب.

وتشارك في البطولةِ السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخباتِ التي تأهلت عن منطقةِ غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافةً إلى منتخباتِ كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةٍ خاصةٍ من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركةِ في هذه النسخة.

وسيتم اعتمادُ نظام القرعة الموجهة لإبعاد المنتخباتِ المتواجدة بنفس مجموعات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عن مواجهةِ بعضها بعضاً في البطولةِ قدر الإمكان.

وخلال القرعة سيتم توزيعُ المنتخبات على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعةٍ، يتقابلان بمباراةٍ واحدةٍ في الدور الأول، ثم ينتقل الفائزُ منهم إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وإضافةً إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدةٌ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.

وحرص اتحادُ غرب آسيا على تَطبيقِ هذا النظام في البطولة بغرض توفيرِ أكبر عددٍ ممكن للمُبارياتِ أمامَ المنتخبات، خصوصاً أن البطولةَ تسبق مشاركتها بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العاصمةِ القطرية الدوحة نيسان/ أبريل 2024.

كما جاء اختيارُ هذا الموعد للبطولة لمنح منتخباتِ الإقليم المتأهلة إلى هذا الاستحقاق القاري فرصةَ التحضير والإعداد.

وتأتي دعوةُ منتخبات من خارج الإقليم استكمالاً لخططِ اتحاد غرب آسيا الرامية لتوسيع رقعة المشاركات، وافساح المجال أمامَ منتخباتِ الاتحادات الأهلية لخوض مبارياتٍ مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.

وتعدُّ مشاركةُ منتخبات خارج من الإقليم ببطولةِ تحت 23 عاماً الخامسة تجربةً أخرى بعد النسخة الرابعة من البطولة نفسها التي أقيمت صيف العام 2023 الماضي، حينما تمت دعوة المنتخب الإيراني، إلى جانب بطولةِ اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات التي اختتمت مؤخراً في جدة والتي شهدت مشاركةَ منتخبي غوام ونيبال.

يشار إلى أن النسخةَ الرابعة من البطولة أقيمت في العراق عام 2023 وظفر بها المنتخبُ المضيف باللقبِ على حساب المنتخب الإيراني.