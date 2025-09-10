بضمنها العراق.. الإعلان رسميا عن المنتخبات الـ16 المتأهلة لكأس اسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن المنتخبات الاولمبية الـ16 المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً وموعد اجراء قرعة النهائيات، المقرر أن تجرى في السعودية مطلع العام المقبل.

وحدد الاتحاد الاسيوي اجراء قرعة النهائيات الاسيوية يوم الخميس الموافق 2 تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة المنتخبات الـ16.

والمنتخبات هي العراق والسعودية والأردن وقطر والإمارات ولبنان وسوريا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وأوزبكستان والصين وقيرغيزستان وباكستان تايلاند و فيتنام واستراليا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة خلال الفترة من 7 إلى 25 من شهر كانون الثاني 2026.