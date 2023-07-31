بصورة تحاكي مارادونا.. ميسي يثير تكهنات المشاركة بكأس العالم 2026

شفق نيوز/ نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، صورة جديدة على على حسابه بتطبيق "انستغرام"، أثارت الكثير من التكهنات عن مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة معظم مبارياتها عام 2026، وفيما يبدو أنها محاكاة لمشاركة الأسطورة مارادونا في آخر مونديال له.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد ظهر ميسي بتلك الصورة، مرتديا نسخة طبق الأصل من القميص الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، خلال مشاركته الأخيرة مع "منتخب التانغو" في نهائيات كأس العالم، التي جرت فعالياتها في الولايات المتحدة بصيف العام 1994.

وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تصريحات سابقة لميسي، البالغ من العمر 36 عاما، بشأن عدم وجود خطط لديه بشأن اللعب مرة أخرى في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما أحرز ذلك اللقب في مونديال قطر في العام المنصرم.

وتحمل تلك الصورة تلميحا إلى أن ميسي يريد أن يمشي على خطى مارادونا في أن يكون آخر مونديال له في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت "ماركا".

وكان نجم برشلونة الأسبق قال حديث صحفي قبل مباراة منتخب الأرجنتين الودية أمام نظيره الأسترالي في بكين في وقت سابق من هذا الشهر "سوف نرى كيف ستسير الأمور"، وذلك لدى سؤاله عن نواياه بشأن مشاركته في المونديال المقبل.

وأضاف ميسي: "هذه آخر بطولة (مونديال قطر).. من حيث المبدأ، لن أشارك في كأس العالم المقبلة".

والآن، بعد أن لعب في الدوري الأميركي وقدم مستويات كبيرة في أول مباراتين له مع فريق إنترميامي، فإن انضمام ميسي إلى منتخب الأرجنتين في "رقصة تانغو أخيرة" بكأس العالم سيكون أمرا "شاعريا" لعدة أسباب، إذ سيسير على خطى مارادونا بإنهاء مسيرته الدولية على الأراضي الأميركية.

كما أن البطولة المقبولة تمنح "البرغوث" فرصة جديدة للمشاركة بثاني مونديال يقام في القارة الأميركية (بعد مونديال البرازيل 2014).

كما أن المونديال المقبل سوف يمثل سادس مشاركة للنجم الأسطوري في بطولات كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق يصعب تكراره.