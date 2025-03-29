بصدارة الشرطة والجوية.. اختتام بطولة العراق الرمضانية للشباب بـ"المواي تاي"

شفق نيوز/ اختتمت على قاعة المركز التدريبي لاتحاد المواي تاي، يوم السبت، بطولة العراق الرمضانية للشباب، والتي استمرت على مدى 5 أيام، بمشاركة 228 لاعباً يمثلون 24 نادياً، وتمكن فريق الشرطة لفئة (15-18) عام من الفوز بالمركز الأول، فيما توج فريق القوة الجوية بلقب البطولة لفئة (10-14) عام.

وذكر عضو المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد المواي تاي، مصطفى جبار علك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البطولة شهدت منافسات قوية جداً بين اللاعبين المشاركين، ونحن مسرورون بتواجد هذا العدد الكبير، والذي يدل على انتشار اللعبة انتشاراً واسعاً"، مضيفاً أنه "بعد الاعتراف الدولي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، فان لعبة المواي تاي، بدأت تخطو خطوات واسعة وسريعة على مستوى العالم".

وأكد علك، أن "الأولمبية الدولية أدخلت اللعبة في اغلب الدورات، منها دورة الألعاب الاسيوية للشباب التي ستقام في البحرين، ودورة التضامن الاسلامي، والدورة الاسيوية للصالات التي ستقام في السعودية، وهذا ما يعطي حافزاً لاتحادنا في تطوير مستوى اللعبة في العراق، ولكوكبة أفضل من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون الاصرار في الحصول على اوسمة التفوق في جميع المشاركات".

وقد أسفرت النتائج النهائية في البطولة عن فوز نادي الشرطة بالمركز الأول لفئة (15-18) عاماً، وجاء نادي القوة الجوية ثانياً، وحصل نادي الكهرباء على المركز الثالث، وتوج نادي نفط ميسان بالمركز الثالث مكرر، وحصل صلاح صفاء حسن من نادي الشرطة على جائزة أفضل لاعب.

وفي منافسات فئة (10-14) عاماً، أحرز نادي القوة الجوية المركز الأول، وجاء نادي المعلمين ثانياً، فيما حصل نادي الكهرباء على المركز الثالث، ونادي الحشد الثالث مكرر، وحصل اللاعب يوسف محمود هاشم من نادي الصناعات الكهربائية على جائزة أفضل لاعب.