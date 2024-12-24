"بشكل مفاجئ".. عبد الخالق مسعود يرشح نفسه لرئاسة نادي أربيل

شفق نيوز/ أفاد المدير الإعلامي لنادي أربيل سامان بريفكاني، يوم الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق عبد الخالق مسعود رشح نفسه لمنصب رئاسة نادي أربيل الرياضي.

‏وقال بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "عبد الخالق مسعود، رشح لرئاسة نادي أربيل بشكل مفاجئ ليكون مرشحا ثانياً إلى جانب مؤيد مغديد، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي أربيل وقد تكون هنالك أسماء جديدة تقدم ترشيحها للرئاسة خلال الساعات المقبلة".

‏وأضاف أن "أسماءً معروفة ولها سيرتها الجيدة في الإدارة، رشحت لمناصب اخرى لإدارة النادي الجديد في الانتخابات التي ستقام بعد يومين".

‏وأشار إلى أن "أبرز الأسماء التي رشحت للمناصب الأخرى هي محمود عزيز، وطارق عبد الرحمن، وأحمد شكر، سيروان طه، وميران خسرو، وبيجان إبراهيم، وآلا ديوان، إلى جانب أسماء محترمة أخرى تسعى لخدمة نادينا العريق خلال السنوات الاربع المقبلة".

واستدرك قائلاً: "لكن هنالك فوضى عارمة تحدث حالياً في تقديم المرشحين لأسمائهم"، موضحا أنو"شخصيات كثيرة رشحت نفسها رغم انها غير مؤهلة للإدارة وبعضها دخيلة تسعى إلى ركوب الموجة".

وأشار إلى أن "عودة عبد الخالق مسعود، ستمنح قوة للنادي، لاسيما وانه رجل محنك وعمل في المجال الاداري طويلاً وقاد الكرة العراقية لسنوات عديدة وحقق معها انجازات يشار لها بالبنان، فضلاً عن وجود أسماء كبيرة تستحق أن تكون ضمن الهيئة الادارية لنادينا الكبير".

وبين أن "الفترة التي منحت للهيئة المؤقتة انتهت وحان وقت إجراء انتخابات رسمية لاختيار الإدارة الجديدة التي ستقود النادي لأربع سنوات مقبلة".