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"بشكل سري".. هيئة المستشارين تكشف عن ترشيح مدربين أجانب للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-25T07:53:44+0000
"بشكل سري".. هيئة المستشارين تكشف عن ترشيح مدربين أجانب للمنتخب العراقي

شفق نيوز / كشفت لجنة المستشارين والخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن ترشيح أسماء المدربين الأجانب لتدريب المنتخب العراقي في قادم الأيام.

وقال عضو اللجنة، صالح راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد اجتماعات مطولة لمدة تزيد عن الشهر وبعد دراسة مستفيضة لسير ذاتية لمدربين اجانب معروفين تم ترشيح مجموعة من الاسماء بشكل سري لتفادي تأثر المفاوضات مع المدربين بعملية إعلان الأسماء (اتفاق أدبي ومهني) لحين استقرار الاتحاد على المدرب الجديد".

وأضاف راضي، أن "اسم المدرب الجديد ربما سيكون من خارج المجموعة التي تم ترشيحها من قبل الهيئة، وذلك لأن القرار النهائي هو قرار الاتحاد"، موضحاً أن "الهيئة رشحت أسماء ورفعتها للاتحاد المركزي كتوصية لدراستها واختيار الأفضل أو ربما لا تختار أي اسم من الأسماء المطروحة من قبلنا، والقرار الأخير بالتسمية يعود للاتحاد المركزي لكرة القدم".

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