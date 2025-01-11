بشق الأنفس.. يد العراق عالية في إيران

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم السبت، فوزاً صعباً على نظيره الإيراني بفارق هدف وبنتيجة 22-21‏، في مباراة ودية دولية هي الثانية في إيران.

وخسر منتخب العراق لكرة اليد بنتيجة (24-37) أمام نظيره الإيراني خلال المباراة الودية الأولى التي استضافها الأخير الخميس الماضي، في العاصمة طهران، ضمن الاستعدادات لتصفيات آسيا.

وأسفرت قرعة بطولة آسيا لكرة اليد، عن وقوع منتخب العراق الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر وسلطنة عمان والصين.

يذكر أن المنتخب العراقي لكرة اليد، قد استضاف نظيره الإيراني، في تشرين الثاني الماضي، وحقق تعادلاً وحيداً، بينما خسر في مباراتين وديتين خاضها الفريقان في النجف.