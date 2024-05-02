بشقِّ الأنفس وشوطين اضافيين.. العراق إلى أولمبياد باريس

شفق نيوز/ بعد مباراة صعبة وفوز جاء بشق الأنفس، حجز المنتخب الاولمبي العراقي بطاقة التأهل الى باريس بعد فوزه على نظيره الإندونيسي 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة الجارية قطر 2024 والمؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

جرت المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل المنتخب الاندنوسي اولا في الدقيقة 19 عن طريق ايفار جينير، وأدرك زيد تحسين التعادل للأولمبي العراقي في الدقيقة 27، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي وتذهب المباراة للشوطين الإضافيين، وتمكن العراق من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول واستمرت النتيجة على حالها حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة سيواجه الاولمبي الاندنوسي منتخب غينيا في مباراة الملحق.