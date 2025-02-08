"بشق الأنفس".. مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي

شفق نيوز/ تأهل فريق مانشستر سيتي بصعوبة بالغة لدور الـ16 بعد الفوز على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

تقدم ليتون أورينت بهدف ذاتي في الدقيقة 16 سجله ستيفان أورتيغا حارس مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه أثناء محاولة التصدي لتسديدة من منتصف الملعب ارتطمت بالعارضة ثم جسد أورتيغا قبل أن تدخل الشباك.

وأشرك جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثي المنضم حديثا لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، عمر مرموش وفيتور ريس ولاعب الوسط نيكو غونزاليس، الذي غادر الملعب متأثرا بإصابة في الضلوع بعد مرور 20 دقيقة.

وأضاع السيتي 3 فرص مؤكدة لإدراك التعادل في الشوط الأول، أهدرها إلكاي غوندوغان وعمر مرموش وسافينيو، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم الضيوف.

ولعب البدلاء دورا كبيرا في فوز مانشستر سيتي في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف سجله الوافد الجديد عبد القادر خوسانوف في الدقيقة 56 بعدما حول برأسه اتجاه كرة سددها زميله ريكو لويس.

ومنح النجم البلجيكي كيفن دي بروين بطاقة التأهل لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 79، بينما سدد اللاعب الشاب جيمس ماكاتي كرة في القائم.

وبهذا التأهل الصعب ترتفع معنويات مانشستر سيتي ومدربه غوارديولا قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد، في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي لقاء آخر أقيم بنفس التوقيت، تأهل ميلوول بالفوز خارج أرضه على ليدز يونايتد بهدفين سجلهما فيمي عزيز في الدقيقتين 30 و55.